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В Харьковской области загорелась свалка
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В Харьковской области загорелась свалка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: аккаунт Ольги Ивановой-Чистоколенко в сети ВКонтакте
Несанкционированная свалка горит близ города Балаклея Харьковской области, площадь пожара достигла 1,5 гектара, к тушению огня привлекли вертолет, сообщает госслужба по ЧС.
В воскресенье днем спасатели получили сообщение о возгорании несанкционированной свалки за пределами города Балаклея. Огонь распространился по свалке на площади около 1,5 гектара, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку Балаклеи.
Сейчас на пожаре работают девять пожарно-спасательных подразделений из Балаклеи и соседних районов. Спасателям помогают пожарные добровольной пожарной команды поселка Андреевка, добровольной пожарной дружины частного сельскохозяйственного предприятия "Рассвет" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.
"В 16.05 пожарный вертолет госслужбы по ЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Совершено семь сбросов воды. Работы по пожаротушению продолжаются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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