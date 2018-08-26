В Харьковской области загорелась свалка

Несанкционированная свалка горит близ города Балаклея Харьковской области, площадь пожара достигла 1,5 гектара, к тушению огня привлекли вертолет, сообщает госслужба по ЧС.

В воскресенье днем спасатели получили сообщение о возгорании несанкционированной свалки за пределами города Балаклея. Огонь распространился по свалке на площади около 1,5 гектара, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку Балаклеи.

Сейчас на пожаре работают девять пожарно-спасательных подразделений из Балаклеи и соседних районов. Спасателям помогают пожарные добровольной пожарной команды поселка Андреевка, добровольной пожарной дружины частного сельскохозяйственного предприятия "Рассвет" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.