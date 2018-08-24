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В Краснодарском крае двое детей погибли при пожаре
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В Краснодарском крае двое детей погибли при пожаре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в садоводческом товариществе под Краснодаром, по предварительным данным, унёс жизни двоих детей, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 11.31 мск пятницы поступило сообщение о возгорании двухэтажного дома на территории НСТ "Кубань-2" в станице Елизаветинской. К 13.31 он был ликвидирован, есть пострадавшие.
"По предварительным данным, погибли двое малолетних детей, которые находились дома одни… Известно, что матери мальчиков и старшего сына-подростка в этот момент не было дома, а их отец находится в отъезде, он работает вахтовым методом. С матерью погибших детей сейчас работают психологи", — сообщила пресс-служба администрации города.
"Произошла большая трагедия. Соболезнуем родителям и родственникам детей. Со своей стороны окажем необходимую помощь по временному расселению семьи, а также по организации похорон", — приводит пресс-служба слова главы администрации Прикубанского округа Андрея Дорошева.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время на месте пожара работает следственная группа, чья задача — разобраться в причинах трагедии.
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