Пять объектов нежилой недвижимости продается в Сысерти

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» предлагает к продаже объекты, расположенные в г. Сысерти.

Адрес объекта

Общая площадь помещений, кв.м Стоимость объекта, руб.

Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 1, литер Б, Б-1 562,3 3 789 150,60 Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 4, литер Ж 120,2 1 047 516,63 Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 4, литер Е 248,4 1 541 658,88 Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 2, литер А-1, А-3 3 030 595,49 Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 3, литер К 303,1 1 261 038,77 Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.