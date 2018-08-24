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Пять объектов нежилой недвижимости продается в Сысерти
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Пять объектов нежилой недвижимости продается в Сысерти 

АиФ Урал 35 минут назад
Фото: АиФ Урал
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» предлагает к продаже объекты, расположенные в г. Сысерти.
Адрес объекта
Общая площадь помещений, кв.м  Стоимость объекта, руб.
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 1, литер Б, Б-1  562,3  3 789 150,60  Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 4, литер Ж  120,2  1 047 516,63  Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 4, литер Е  248,4  1 541 658,88  Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 2, литер А-1, А-3  3 030 595,49  Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 3, литер К  303,1  1 261 038,77  Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений; по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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