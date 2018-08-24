В калужских лесах нашли 197 бесхозных кладбищ 

Экологи насчитали в лесах Калужской области 197 стихийных кладбищ. Эта цифра была названа 23 августа на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии. Бесхозные погосты занимают площадь в 200 гектаров, а некоторым из них — по несколько десятков лет. Участники заседания отметили, что эта проблема характерна для многих российских регионов. Фото пресс-службы правительства Калужской области Новые места захоронений часто возникают без экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. По словам экологов, это создает серьёзную нагрузку на окружающую среду и мешает лесному хозяйству. На таких кладбищах часто вспыхивают пожары, а по соседству с ними появляются стихийные свалки. Эксперты общественного совета поддержали предложение экологов поставить под контроль возникновение новых кладбищ на землях лесного фонда области. Участки, на которых несанкционированные захоронения уже существуют, решили перевести в земли иных категорий. Впоследствии местные власти смогут провести межевание этих участков и поставить их на кадастровый учет, чтобы обеспечить за кладбищами надлежащий уход.