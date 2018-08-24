В Ростовской области пересчитали незаконные свалки

Ростовской области специалисты регионального Управления Росприроднадзора насчитали 260 несанкционированных свалок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. За нарушения в эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов наложены штрафы на 2 млн руб.

Одна из опасностей, которые влекут за собой такие свалки — пожары. В этом году спасателям приходилось уже неоднократно тушить их в восьми районах Ростовской области.