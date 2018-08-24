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В Ростовской области пересчитали незаконные свалки
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В Ростовской области пересчитали незаконные свалки 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростовской области специалисты регионального Управления Росприроднадзора насчитали 260 несанкционированных свалок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. За нарушения в эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов наложены штрафы на 2 млн руб.
Одна из опасностей, которые влекут за собой такие свалки — пожары. В этом году спасателям приходилось уже неоднократно тушить их в восьми районах Ростовской области.
«Во всех муниципальных образованиях, где имеются проблемные объекты размещения твердых коммунальных отходов, необходимо разработать дорожные карты нормализации работы полигона и улучшения экологической обстановки. Эта работа должна проводиться совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», — отметил заместитель донского губернатора Сергей Сидаш.
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