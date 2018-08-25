В Уфе произошел крупный пожар

Четыре человека погибли в результате возгорания деревянного дома в Калининском районе Уфы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
«Пожарную службу вызвал мужчина, работающий по соседству. На месте тушения пожара были обнаружены останки четырёх человек со следами термического воздействия. Их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли 72 и 50-летние хозяева дома и жители Иглинского района — 41-летний мужчина с 13-летним сыном, которые приехали помогать строить новый дом.
Наиболее вероятной причиной следствие считает замыкание электропроводки.
По факту происшествия организована доследственная проверка.
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