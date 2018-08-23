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В усадьбе прадеда Пушкина произошел пожар
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В Гатчинском районе Ленинградской области сгорела усадьба предка Пушкина 

ТАСС 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Заброшенная усадьба, некогда принадлежавшая предку Пушкина Абраму Ганнибалу, в четверг сгорела в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Горело нежилое заброшенное помещение на площади 250 квадратных метров", — сообщили в ГУ МЧС, отметив что на тушение пожара ушел час.
В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС подтвердили, что речь идет об усадьбе Руново, некогда принадлежавшей предку поэта Александра Пушкина Абраму Ганнибалу. Насколько серьезно огнем повреждено историческое здание пока неизвестно.
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