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В Подмосковье пожар уничтожил целую улицу
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В Подмосковье пожар уничтожил целую улицу 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пламя вспыхнуло в одном из жилых домов, а затем огонь перекинулся на соседние участки.
В Истринском районе Подмосковья пожар уничтожил почти целую улицу. Три дома сгорели дотла, еще семь сильно пострадали.
Пламя вспыхнуло в одном из жилых строений. За считанные минуты огонь охватил два этажа. Из-за поднявшегося ветра пламя перекинулось на соседние участки.
Прибывшие на место ЧП пожарные столкнулись во время тушения с серьезной проблемой: на загоревшейся улицу не оказалось водопровода. Спасателям пришлось обходиться лишь той водой, которая была ими привезена.
Пожар потушен, владельцы сгоревших домов подсчитывают убытки. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или короткое замыкание.
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