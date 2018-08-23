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В Кемерове предприятие «Азот» выбросило в воздух центнер ядовитых газов
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В Кемерове предприятие «Азот» выбросило в воздух центнер ядовитых газов 

Авторадио 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Это почти 100 килограммов. Как передаёт «Интерфакс», выброс произошёл после сбоя оборудования в цехе азотной кислоты. В результате над предприятием образовалось облако жёлтого дыма. Оно осело на территории завода и жилого сектора Заводского района Кемерова. Правда, местные жители в соцсетях сообщают, что облако, которое сопровождалось неприятными запахами, было видно в Центральном районе города. Руководство завода отмечает, что выбросы были в пределах допустимой нормы, а причина неисправности оборудования уже устранена.
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