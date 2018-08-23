В Кемерове на заводе «Азот» зафиксировали выброс диоксида азота и оксида углерода

КЕМЕРОВО , 23 августа. / ТАСС /. Выброс диоксида азота и оксида углерода произошел на кемеровском заводе «Азот» после остановки цеха по производству азотной кислоты из-за неисправности оборудования, сообщили ТАСС на предприятии в четверг.

Ранее очевидцы зафиксировали на фото и видео как из трубы завода идет желтый дым. Кадры были опубликованы в социальных сетях. Как пояснили на предприятии, из-за неисправности оборудования произошла остановка цеха № 15, где вырабатывается азотная кислота — основное сырье для производства аммиачной селитры.

"Все системы защиты сработали штатно, оборудование было остановлено. В результате остановки агрегата произошел выброс веществ в атмосферу в количестве 0,1 тонны диоксида азота и оксида углерода, допустимый и предусмотренный технологическим регламентом", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, причина неисправности оборудования устранена, цех находится в стадии пуска. «Ситуация стабильна и безопасна», — заверили на предприятии.

ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что в ведомство не поступали обращения от населения.