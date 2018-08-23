В Швеции опять жгут автомобили

На юге Швеции вновь горят автомобили. В ночь на 23 августа были сожжены 9 машин. Полиция Кристианстада квалифицировала произошедшее как умышленный поджог и причинение материального ущерба.

Первый полицейский отчет о сгоревшей машине датирован двумя часами ночи. Через 48 минут полиция заявила о двух сгоревших автомобилях и шестерых пострадавших от огня, сообщает РИА Новости . В 3 часа 39 минут по московскому времени от огня пострадал гараж, рядом с котором стоял сгоревший автодом. Правда, здесь полиция не исключает криминальных характер происшествия.

С января по июль 2018 года в Швеции сгорели или пострадали от огня 1835 машин. Впрочем, отмечается положительная динамика — в прошлом году за подобный период огонь уничтожил 2263 автомобиля.

В 2018 году волну автоподжогов связывают с выборами в шведский парламент — риксдаг. 15 августа только за одну ночь было уничтожено полтора десятка автомобилей в Тролльхэттане, Гетеборге , Фалькенберге, Мальмё и самом Стокгольме . Машины поджигали люди в капюшонах и с повязками на лице.

Полиция призвала жителей выходить ночью на патрулирование районов, чтобы обезопасить свои машины от поджогов со стороны несовершеннолетних хулиганов.