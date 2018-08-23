При пожаре в новой Москве погиб ребенок 

Один ребенок погиб, три человека пострадали в результате пожара в селе Красная Пахра в новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Как ранее сообщалось, сообщение о пожаре по адресу: село Красная Пахра, улица Приозерная, дом 2 поступило в 3.49. МЧС сообщало, что общая площадь пожара составила 99 квадратных метров, он был ликвидирован в 5.18.
"Погиб ребенок, два человека госпитализированы вертолетами МАЦ", — сказал собеседник агентства, отметив, что еще один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.