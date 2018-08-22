Два подростка спасли маленьких детей и женщину из пожара

Два несовершеннолетних брата из Омска вытащили двух малолетних детей из горящего частного дома. Пламя не давало малышам и их матери выбраться из объятого пламенем дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар в селе Юрьево Кормиловского района произошел еще 13 июня. Однако до сих пор о смелом поступке ребят не было ничего известно. Братьям всего по 11 и 12 лет.

Денис и Андрей Любимовы случайно оказались рядом с горящим двухквартирном домом. Они шли на остановку, чтобы встретить маму, но обратили внимание на треск и увидели поднимающийся к небу дым.

В окне полыхающего здания подростки заметили женщину с ребенком. Та не могла покинуть помещение — путь к спасению ей отрезал огонь. Один из братьев, недолго думая, выбил окно и достал двухлетнюю девочку. Второй вывел из пожара шестилетнего мальчика. Маме детей удалось выбраться самостоятельно.

Когда на место прибыли пожарные, пламя в доме полыхало по всей площади. Пострадавших не оказалось лишь благодаря решительному поступку братьев. Помогая детям, мальчики пострадали сами — получили ожоги ног.