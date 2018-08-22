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Экологический маршрут открывается в Серпиевском заказнике
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Экологический маршрут открывается в Серпиевском заказнике 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В первую неделю сентября на территории Серпиевского государственного природного комплексного заказника у села Серпиевка Катав-Ивановского района состоится открытие нового экологического экскурсионного маршрута «Тропа сказок», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство экологии Челябинской области.
Общая протяженность маршрута 250 метров, он ориентирован на детей дошкольного возраста и школьников. Экологическая «Тропа сказок» оборудована деревянными настилами и включает в себя семь тематических площадок: «У Лешего», «Муравейник», «У Бабы Яги», «Аленушка и братец Иванушка», «Картинная галерея», «Лиса и журавль», «Серебряное копытце». Экскурсии для детей здесь будут проводиться с мини-квестом или без него.
Уже в первом квартале 2019 года в Челябинской области начнет действовать единая система мониторинга и контроля пожаров на особо охраняемых природных территориях. ФБУ «Авиалесоохрана» будут переданы полномочия по охране лесов на ООПТ, что позволит тушить пожары в труднодоступных местах, в которых, как правило, расположены заповедники и национальные парки. Пока ведется инвентаризация техники заповедников и напцпарков для дальнейшей оптимизации логистической схемы. Важным моментом в предотвращении лесных пожаров станет экологическое просвещение населения, в том числе детей.
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