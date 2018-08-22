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Медведев поручил наделить госинспекторов по охране окружающей среды новыми полномочиями
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Медведев поручил наделить госинспекторов по охране окружающей среды новыми полномочиями 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о расширении полномочий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды при выполнении ими задач на территориях, которые граничат с особо охраняемыми территориями. Такой пункт содержится в поручениях главы кабмина, принятых по итогам прошедшей 10 августа встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника на Камчатке.
На встрече с премьером работники заповедника пояснили, что часто инспекторы перемещаются по территориям, граничащим с особо охраняемыми, но при виде нарушений не могут вмешаться, поскольку лишены таких полномочий. Медведев пообещал рассмотреть вопрос предоставления им дополнительных полномочий в этой сфере.
"Минприроды России (Д. Н. Кобылкину), Росприроднадзору (А. М. Амирханову) поручено проработать вопрос о расширении полномочий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды для выполнения ими задач на территориях, граничащих с особо охраняемыми природными территориями", — говорится в списке поручений, опубликованном в среду на сайте кабмина. Доклад в правительство необходимо представить до 17 сентября.
Кроме того, премьер поручил до 17 сентября проработать вопрос о страховании жизни и об отдельных социальных гарантиях государственных инспекторов. Также к этому сроку поручено проработать вопрос о совершенствовании нормативно— правовой базы в целях развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
"Минприроды России (Д. Н. Кобылкину), МЧС России (Е. Н. Зиничеву), Рослесхозу (И. В. Валентику) поручено проработать вопрос о передаче полномочий по тушению природных пожаров на особо охраняемых природных территориях специализированной организации", — говорится в еще одном пункте поручений. О результатах необходимо доложить в правительство до 10 сентября.
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