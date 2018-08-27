Воронежцы приняли участие в гонках на гидроциклах в Крыму 

Чёрное море встретило спортсменов идеальным штилем.
Несколько воронежцев представили столицу Черноземья на соревновании аквабайкеров в Севастополе. Гонщики из разных регионов страны приехали на фестиваль, чтобы сразиться в скорости и умении выполнять манёвры на водных мотоциклах. Чёрное море встретило спортсменов идеальным штилем, что позволило участникам разгоняться на прямых участках до 100 километров в час. Сложность заключается в том, чтобы пройти дистанцию на максимальной скорости, маневрировать, при этом не вылететь за буйки и не запутаться в них. Падение автоматически означает поражение. — Чтобы не выкинуло на повороте, нужно немного сбавлять скорость, а дальше по своей физической подготовке. Если вы сильно выносливый человек, вы можете идти на полном ходу. Если немножечко у вас не хватает, конечно, вы сбросите скорость и проиграете, — пояснил участник соревнования из Воронежа Сергей Иванов.