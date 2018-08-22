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Пассажиры загоревшегося лайнера отказались лететь дальше
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Часть пассажиров с загоревшегося Ту-204 отказались лететь дальше 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Часть пассажиров самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", вылетевшего в среду утром из Уфы в Сочи, но почти сразу вернувшегося из-за возгорания левого двигателя, отказались продолжить полет на резервном судне, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, в среду в 5.06 по местному времени (3.06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. Пострадавших нет.
"На рейс было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, из них шестеро малолетних. На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, было принято решение садиться. Пилоты уведомили аэропорт и аварийно сели. Пассажиры спускались по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал, жалоб нет. Сейчас с ними работают психологи. У компании "Ред Вингс" есть резервное судно в аэропорту, рейс запланирован на 10.55 (8.55 мск). Но часть пассажиров отказались продолжать полет", — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
По словам собеседника агентства, сейчас пассажиры находятся в аэропорту, где им предложат напитки. Гостиница пассажирам не понадобится, поскольку повторный вылет должен состояться уже через несколько часов.
"Что могло стать причиной возгорания двигателя, пока неизвестно. Самолет находится в аэропорту, его быстро потушили пожарные. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — рассказал собеседник агентства.
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