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Свалка ТКО загорелась в поселке Воскресенское
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Свалка ТКО загорелась в поселке Воскресенское 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Возгорание на свалке ТКО зафиксировано 19 августа на свалке ТКО в поселке Воскресенское Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО.
Выехавшие на место происшествия специалисты департамента произвели осмотр территории, был осуществлен отбор проб атмосферного воздуха. Превышений ПДК по веществам продуктов горения не зафиксировано.
Сообщается также, что по данным на утро 20 августа открытый огонь на свалке отсутствует, происходит задымление. Общая площадь возгорания составила 1,5 гектара.
Возбуждено административное расследование по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.
Фото предоставлено департаментом Росприроднадзора по ПФО.
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