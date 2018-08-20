Свалка ТКО загорелась в поселке Воскресенское

Возгорание на свалке ТКО зафиксировано 19 августа на свалке ТКО в поселке Воскресенское Нижегородской области . Об этом сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО.

Выехавшие на место происшествия специалисты департамента произвели осмотр территории, был осуществлен отбор проб атмосферного воздуха. Превышений ПДК по веществам продуктов горения не зафиксировано.

Сообщается также, что по данным на утро 20 августа открытый огонь на свалке отсутствует, происходит задымление. Общая площадь возгорания составила 1,5 гектара.

Возбуждено административное расследование по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Фото предоставлено департаментом Росприроднадзора по ПФО.