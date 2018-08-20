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В Нижегородской области ликвидируют тление на свалке ТКО
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В Нижегородской области ликвидируют тление на свалке ТКО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации пресс-службы нижегородского ГУ МВД, возгорание произошло на 5 километре автодороги Воскресенская-Боковая. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты работают на месте тления.
Тем временем, по информации приволжского Росприроднадзора, площадь возгорания составила 1,5 га. Специалисты проводят административное расследование по случаю несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Меж тем анализ отобранных проб атмосферного воздуха показал, что превышения ПДК по веществам продуктов горения не выявлено.
Фото:pixabay.com
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