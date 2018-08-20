Ещё
Более 80 кубометров отходов вывезено из лесов Подмосковья после субботника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80 кубометров отходов вывезено из лесов Подмосковья после субботника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Субботник в шести муниципальных образованиях Подмосковья позволил очистить лесные массивы более чем от 80 кубометров твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области со ссылкой на главу ведомства Татьяну Витушеву.
"За выходные на организованные Госадмтехнадзором субботники вышли 300 человек. Лес очищали в Талдомском и Наро-Фоминском городских округах, Серпухове, Подольске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве на площади около одного гектара. В итоге вывезено более 80 кубометров твердых бытовых отходов", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в субботнике приняли участие работники лесничества, сотрудники коммунальных служб и общественники. Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми128
Германия отказалась слушать Путина617
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера59
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии8
Меркель поставила Порошенко на место240
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение