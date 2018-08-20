Отец с маленькой дочкой заживо сгорели в своем доме

В Челябинской области мужчина и его двухлетняя дочь погибли при пожаре

Двухлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области , сообщил в понедельник региональный главк МЧС

ЧП произошло в субботу в поселке Старое Муслюмово. "Дом снимала благополучная семья из шести человек: мама, которая в 6 утра в субботу ушла на работу на местную птицефабрику, отец, отдыхавший дома, и четверо детишек, полутора, двух, пяти и шести лет. Они переехали в этот дом в мае этого года и все бы ничего, но, со слов родственников погибших, двухлетняя дочь неоднократно баловалась со спичками", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, перед происшествием бабушка следила только за младшим ребенком. Оставшись в одиночестве, двухлетняя девочка начала играть со спичками. Звонок о происшествии поступил на пульт пожарных в 8.22 (6.22 мск). К прибытию на место первых расчетов спасателей дом уже горел полностью.

"По словам старших детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но младшая, затеявшая пожар, вспомнила, что внутри находится отец, и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог", — отметили в ГУ МЧС, добавив, что ни мужчину, ни девочку спасти не удалось.