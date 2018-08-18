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В Астраханской области танкер с топливом из Туркмении сел на мель
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В Астраханской области танкер с топливом из Туркмении сел на мель 

Газета.Ru 54 минуты назад
В Енотаевском районе Астраханской области сел на мель танкер «Волгонефть-165», который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию, сообщает пресс-служба МЧС.
На борту танкера находится 4,6 тыс. тонн дизельного топлива.
"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находятся 11 человек (запас еды — 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения — Астрахань (Россия) — Грузия", — заявили в МЧС.
Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда.
Ранее в Иркутской области сухогруз сел на мель после столкновения с буксиром.
В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не произошло.
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