Под Астраханью сел на мель танкер, перевозивший топливо из Туркмении

По данным ведомства, сообщение о том, что судно село на мель возле села Никольское Енотаевского района в экстренные службы поступило в 12 часов по московскому времени. На борту танкер «Волгонефть-165» находится 4,639 тысячи тонн дизельного топлива.

"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находится 11 человек (запас еды 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения — г. Астрахань ( РФ ) — Грузия", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области.

По информации спасателей, владелец танкера — ярославская компания ООО «Ярбункер».

"Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда", — поясняет МЧС.