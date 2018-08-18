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Под Астраханью сел на мель танкер, перевозивший топливо из Туркмении
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Под Астраханью сел на мель танкер, перевозивший топливо из Туркмении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Танкер «Волгонефть-165», который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию через Астрахань, сел на мель в Енотаевском районе Астраханской области, утечки нефтепродуктов нет, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о том, что судно село на мель возле села Никольское Енотаевского района в экстренные службы поступило в 12 часов по московскому времени. На борту танкер «Волгонефть-165» находится 4,639 тысячи тонн дизельного топлива.
"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находится 11 человек (запас еды 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения — г. Астрахань (РФ) — Грузия", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области.
По информации спасателей, владелец танкера — ярославская компания ООО «Ярбункер».
"Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда", — поясняет МЧС.
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