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Стихийные свалки в Соль-Илецке устранят в течение месяца
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Стихийные свалки в Соль-Илецке устранят в течение месяца 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Суд обязал областное региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства ликвидировать стихийные свалки в Соль-Илецке.
С требованием убрать мусор с земель лесного фонда в суд обратился прокурор Соль-Илецкого района. Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной совместно с инженером-экологом областной экологической службы. Всего проверяющие выявили 8 стихийных свалок на площади 250 кв метров. По мнению специалистов, они создают в лесничестве пожароопасную ситуацию.
По закону министерство обязано принимать меры санитарной безопасности в лесах. В связи с этим государственный обвинитель через суд добился решения о ликвидации несанкционированных свалок. В течение месяца ответчик обязан убрать весь мусор с земель лесного фонда.
Представители ведомства пытались оспорить это решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.
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