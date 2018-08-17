Стихийные свалки в Соль-Илецке устранят в течение месяца

Суд обязал областное региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства ликвидировать стихийные свалки в Соль-Илецке

С требованием убрать мусор с земель лесного фонда в суд обратился прокурор Соль-Илецкого района. Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной совместно с инженером-экологом областной экологической службы. Всего проверяющие выявили 8 стихийных свалок на площади 250 кв метров. По мнению специалистов, они создают в лесничестве пожароопасную ситуацию.

По закону министерство обязано принимать меры санитарной безопасности в лесах. В связи с этим государственный обвинитель через суд добился решения о ликвидации несанкционированных свалок. В течение месяца ответчик обязан убрать весь мусор с земель лесного фонда.

Представители ведомства пытались оспорить это решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.