В детском саду на Зеленодольской состоялся экологический праздник

Экологический праздник «Наша Земля в наших руках» состоялся в дошкольном отделении № 6 школы № 2090 имени Паперника в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята с удовольствием поиграли в большую экологическую игру. Выполнение интересных познавательных заданий вызвало большой восторг. Всем участникам мероприятия потребовалось немало ловкости, быстроты и сноровки, чтобы потушить лесной пожар, очистить лес от мусора, посадить цветы на полянке, перебраться через ручеек загадок и помочь белочке собрать дары леса, — отметил представитель дошкольного отделения.

Напомним, что дошкольное отделение № 6 расположено по адресу Зеленодольская, дом 9, корпус 6. (ис)