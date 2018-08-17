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В детском саду на Зеленодольской состоялся экологический праздник
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В детском саду на Зеленодольской состоялся экологический праздник 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Экологический праздник «Наша Земля в наших руках» состоялся в дошкольном отделении № 6 школы № 2090 имени Паперника в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята с удовольствием поиграли в большую экологическую игру. Выполнение интересных познавательных заданий вызвало большой восторг. Всем участникам мероприятия потребовалось немало ловкости, быстроты и сноровки, чтобы потушить лесной пожар, очистить лес от мусора, посадить цветы на полянке, перебраться через ручеек загадок и помочь белочке собрать дары леса, — отметил представитель дошкольного отделения.
Напомним, что дошкольное отделение № 6 расположено по адресу Зеленодольская, дом 9, корпус 6. (ис)
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