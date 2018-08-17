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В Воскресенском районе ликвидировали четыре незаконные свалки
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В Воскресенском районе ликвидировали четыре незаконные свалки 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Четыре нелегальные свалки ликвидированы в Воскресенском районе Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.
"В Воскресенском районе ликвидированы четыре нелегальные свалки — одна в городском округе Воскресенск и три — в сельском поселении Фединское, вблизи дороги в деревню Скрипино. Общий объем вывезенных строительных и коммунальных отходов превысил 25 кубометров, почва приведена в порядок", — отмечается в сообщении.
Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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