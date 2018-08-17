В Воскресенском районе ликвидировали четыре незаконные свалки

"В Воскресенском районе ликвидированы четыре нелегальные свалки — одна в городском округе Воскресенск и три — в сельском поселении Фединское, вблизи дороги в деревню Скрипино. Общий объем вывезенных строительных и коммунальных отходов превысил 25 кубометров, почва приведена в порядок", — отмечается в сообщении.

Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.