В Севастополе рекультивируют мусорный полигон в Первомайской балке

Власти Севастополя выделят из регионального бюджета субсидию в размере 21,8 миллиона рублей на проект рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов в Первомайской балке в районе Инкермана, сообщает ForPost.

Средства направят на разработку проекта первой и второй очередей рекультивации полигона, которой будет заниматься компания «Благоустройство города „Севастополь“, сообщил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов

В середине 2018 года на свалке в Первомайской балке произошёл пожар. Полигон горел больше суток из-за поджога. По мнению городских властей, решить проблему разрастающейся свалки поможет строительство мусоросжигательного завода.