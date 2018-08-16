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В Севастополе рекультивируют мусорный полигон в Первомайской балке
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В Севастополе рекультивируют мусорный полигон в Первомайской балке 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Власти Севастополя выделят из регионального бюджета субсидию в размере 21,8 миллиона рублей на проект рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов в Первомайской балке в районе Инкермана, сообщает ForPost.
Средства направят на разработку проекта первой и второй очередей рекультивации полигона, которой будет заниматься компания «Благоустройство города „Севастополь“, сообщил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
В середине 2018 года на свалке в Первомайской балке произошёл пожар. Полигон горел больше суток из-за поджога. По мнению городских властей, решить проблему разрастающейся свалки поможет строительство мусоросжигательного завода.
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