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В Медногорске обнаружена незаконная свалка
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В Медногорске обнаружена незаконная свалка 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В ходе прокурорской проверки установлено, что на территории Медногорска имеется незаконная свалка отходов, расположенная на расстоянии 600 метров от санкционированного полигона ТБО ООО «Мечта». Замусоренный участок не поставлен на кадастровый учет, относится к землям населенного пункта. Обязанность по устранению нарушений природоохранного законодательства возложена на муниципалитет.
Прокуратура направила исковое заявление в Медногорский городской суд о понуждении администрации города к ликвидации незаконной свалки.
Попутно было выяснено, что свалка образовалась из-за МУП «Коммунальный специализированный комбинат». Руководителю предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Напомним, в начале июля в Медногорске вводился режим повышенной готовности из-за пожара на полигоне ТБО «Мечта», а превышение ПДК по формальдегиду фиксировалось на отметке 6,8.
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