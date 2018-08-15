В правительстве Армении эвакуировали сотрудников из-за сообщения о бомбе

«Звонивший сообщил, что заложил бомбу в одном из зданий правительства, в котором расположены несколько министерств, в частности, министерство здравоохранения , и угрожал привести её в действие», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

На месте работают спасатели и полиция Армении.

Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал инцидент в Домодедове, сообщив, что у него с собой взрывное устройство.