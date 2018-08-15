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В правительстве Армении эвакуировали сотрудников из-за сообщения о бомбе
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В правительстве Армении эвакуировали сотрудников из-за сообщения о бомбе 

RT на русском 3 часа назад
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении заявили, что из здания правительства эвакуировали сотрудников.
«Звонивший сообщил, что заложил бомбу в одном из зданий правительства, в котором расположены несколько министерств, в частности, министерство здравоохранения, и угрожал привести её в действие», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
На месте работают спасатели и полиция Армении.
Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал инцидент в Домодедове, сообщив, что у него с собой взрывное устройство.
RT на русском: последние новости
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