В правительстве Армении эвакуировали сотрудников из-за сообщения о бомбе 

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении заявили, что из здания правительства эвакуировали сотрудников.
«Звонивший сообщил, что заложил бомбу в одном из зданий правительства, в котором расположены несколько министерств, в частности, министерство здравоохранения, и угрожал привести её в действие», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
На месте работают спасатели и полиция Армении.
Ранее сообщалось, что мужчина спровоцировал инцидент в Домодедове, сообщив, что у него с собой взрывное устройство.