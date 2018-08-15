Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова

«Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу «отказать в помиловании», наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании, — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщение о якобы отказе Кремля в помиловании.

9 августа официальный представитель Кремля проинформировал, что письмо матери украинского режиссера, в котором она просит о помиловании сына, поступило в администрацию главы государства

Ранее Песков, комментируя обращение 12 деятелей культуры с просьбой о помиловании Сенцова, заявил, что осужденный сам должен инициировать решение этого вопроса.