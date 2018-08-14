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Названы две версии пожара в гостинице в Бурятии
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МЧС рассматривает две версии пожара в гостинице в Бурятии 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Пожар в гостинице в Улан-Удэ, где пострадали пять человек, мог произойти от принесенного в задание термического источника или неисправного электрооборудования, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника отдела дознания и административной практики регионального управления МЧС России Александр Крипиневич.
Ранее МЧС сообщило, что в понедельник утром в частном секторе Улан-Удэ горели магазин и гостиница. Пострадали пять человек, из которых четверо были госпитализированы с различными травмами, а у 18-летней девушки — 50% ожога тела. По данному факту СК начал проверку.
"Основными версиями (пожара — ред.) рассматриваются внесение постороннего источника зажигания и аварийный режим работы электрооборудования", — сказал Крипиневич.
По данным МЧС республики, тушение пожара осложнялось сложной конструкцией здания, стены были выполнены из горючих материалов и обшиты металлопрофилем, из-за чего пришлось вскрывать стены и проливать их изнутри.
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