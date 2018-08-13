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МЧС Северной Осетии рекомендовало автомобилистам искать альтернативные маршруты в Грузию
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МЧС Северной Осетии рекомендовало автомобилистам искать альтернативные маршруты в Грузию 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Из-за большого потока на российско-грузинской границе автомобилистам приходится ждать по десять часов. В связи с этим МЧС Северной Осетии рекомендует для поездок в Грузию выстраивать альтернативный маршрут — через Азербайджан.
«Время ожидания проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» составляет порядка 10 часов, при этом дорога функционирует в штатном режиме. Такая ситуация вызвана значительным превышением пассажиропотока: ежедневно границу в обе стороны пересекают до 15 000 человек и 4000 единиц автотранспорта. Эти показатели в разы превышают расчетную пропускную способность пункта пропуска», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС РФ.
В ведомстве отмечают, что о затруднении движения по Военно-Грузинской дороге водителей оповещают на въездах в Северную Осетию, включая аэропорты, вокзалы и автостанции.
«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки на Военно-Грузинской дороге и предлагает воспользоваться альтернативным вариантом маршрута, пролегающим через Азербайджан», — уточнили в МЧС.
Военно-Грузинская дорога, которая проходит по территории Северной Осетии, соединяет Россию со странами Закавказья. В 2018 году узкий участок трассы планируется расширить — это позволит сократить скопление транспорта на границе.
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