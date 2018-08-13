МЧС Северной Осетии рекомендовало автомобилистам искать альтернативные маршруты в Грузию

Из-за большого потока на российско-грузинской границе автомобилистам приходится ждать по десять часов. В связи с этим МЧС Северной Осетии рекомендует для поездок в Грузию выстраивать альтернативный маршрут — через Азербайджан

«Время ожидания проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» составляет порядка 10 часов, при этом дорога функционирует в штатном режиме. Такая ситуация вызвана значительным превышением пассажиропотока: ежедневно границу в обе стороны пересекают до 15 000 человек и 4000 единиц автотранспорта. Эти показатели в разы превышают расчетную пропускную способность пункта пропуска», — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отмечают, что о затруднении движения по Военно-Грузинской дороге водителей оповещают на въездах в Северную Осетию, включая аэропорты, вокзалы и автостанции.

«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки на Военно-Грузинской дороге и предлагает воспользоваться альтернативным вариантом маршрута, пролегающим через Азербайджан», — уточнили в МЧС.