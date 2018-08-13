Субботники Госадмтехнадзора помогли очистить около 4 га леса в Подмосковье за выходные

В минувшие выходные по заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора состоялись субботники в пяти муниципальных образованиях Подмосковья , сообщила в понедельник глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева

Луховицы и «Лес очищали в Воскресенском и Волоколамском районах, а также в городских округах Егорьевск Дмитров на площади 3,8 гектаров. В итоге вывезено более 150 кубометров твердых бытовых отходов», — сказала Витушева.

В Дмитровском городском округе провели субботник на землях Гослесфонда вблизи поселка Рыбное, по лесной дороге в сторону СНТ «Дзерджинец». На лесной дороге были выявлены очаговые навалы мусора в виде старой мебели, матрацев и различных бытовых предметов.

Участие в субботнике приняли представители Госадмтехнадзора, ГКУ «Мособллес», ГАУ «Центрлесхоз» и сотрудники мусоровывозящей компании «Дмитров-Эко». Было собрано и вывезено 10 кубометров бытового мусора. Территория 50 квадратных метров очищена и приведена в порядок.

В Волоколамском районе в сельском поселении Теряевское силами работников Волоколамского лесничества, а также местных жителей проведен субботник в рамках Штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории Гослесфонда в 67 квартале на 12 выделе. В результате была очищена от мусора территория около 100 квадратных метров. Собрано около 10 кубометров мусора и растительных остатков.

В лесном фонде Егорьевского участкового лесничества на борьбу с мусором в лесу вышли сотрудники Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес», территориального отдела Госадмтехнадзора и администрации городского округа Егорьевск, общественные организации всего более 26 человек. Общими усилиями была очищена территория площадью 200 квадратных метров, собрано и вывезено 57 кубометра строительного и бытового мусора.

Самая обширная территория очищена силами 18 добровольцев в Хорловском участковом лесничестве Воскресенского района — около 3,4 гектара. Вывезено 70 кубометров мусора. А в Луховицах, в Чернореченском участковом лесничестве, потрудился 31 человек на территории 40 «соток». В результате убрано 7 кубометров мусора.

«Ранее субботники состоялись в 18 муниципальных образованиях, было вывезено более 255 кубометров мусора», — заключила Витушева.