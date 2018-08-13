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На греческом острове не могут потушить пожар
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Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AFP 2018 / Valerie Gache
Более 400 человек и десятки единиц техники всю ночь боролись с сильным пожаром на греческом острове Эвбея, ситуацию пока не удаётся взять под контроль, эвакуированы более 500 жителей, сообщила Пожарная служба Греции.
Пожар начался около трёх часов дня в воскресенье.
Утром на тушение сильного пожара, полыхающего более 16 часов, направлены шесть единиц авиатехники — два самолёта и четыре вертолета.
Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис в воскресенье объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион. Эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь.
Постоянную информацию о ситуации получает премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщила его пресс-служба.
Учитывая серьезность и опасность ситуации, созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений.
Пожар начался днем в лесной зоне в районе между селениями Ставрос и Контодеспоти, севернее города Халкида, в центральной части Эвбеи. Быстрому распространению огня способствовали очень сильный ветер и сухая жаркая погода.
В Восточной Аттике в Греции 23 июля произошел пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения.
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