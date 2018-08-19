В Крыму обезвредили мину времён Великой Отечественной войны возле детского лагеря

В Сакском районе Крыма сапёры обезвредили авиационную мину времён Великой Отечественной войны весом 250 кг. Снаряд был обнаружен у детского лагеря «Дельфин».

Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«19 августа был обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны: авиационная мина весом 250 кг, обнаруженная в акватории Черного моря на глубине 1,5 метра на расстоянии 10-15 метров от берега пляжа пионерского лагеря «Дельфин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что снаряд был уничтожен на месте его обнаружения.