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В Крыму обезвредили мину времён Великой Отечественной войны возле детского лагеря
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В Крыму обезвредили мину времён Великой Отечественной войны возле детского лагеря 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Мир24
В Сакском районе Крыма сапёры обезвредили авиационную мину времён Великой Отечественной войны весом 250 кг. Снаряд был обнаружен у детского лагеря «Дельфин».
Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
«19 августа был обезврежен взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны: авиационная мина весом 250 кг, обнаруженная в акватории Черного моря на глубине 1,5 метра на расстоянии 10-15 метров от берега пляжа пионерского лагеря «Дельфин», — указывается в заявлении.
Отмечается, что снаряд был уничтожен на месте его обнаружения.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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