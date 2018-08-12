В Ленинградской области бушует лесной пожар

Спасатели тушат природный пожар на 107 га земли в Кингисеппском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, часть этой площади принадлежит Министерству обороны РФ.
"Наиболее сложная ситуация складывается в Кингисеппском районе, в котором пожарно-спасательные подразделения работают над ликвидацией пожаров сразу на шести участках, общая площадь которых составляет 107 га. 92 га приходится на земли лесного фонда, 15 га принадлежат Министерству обороны РФ. Работы усложняются отсутствием подъездных путей для тяжелой техники и высокой захламленностью леса", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что устойчивая жаркая погода, длительное время державшаяся на территории региона, привела к засухе и стала причиной быстрого распространения огня, а также повторному возгоранию уже ликвидированных очагов.
Ранее сообщалось, что количество зафиксированных в этом году природных пожаров на северо-западе России в 3,5 раза превысило показатели аналогичного периода 2017 года, при этом пройденная огнем площадь возросла в два раз и превысила 14 тыс. га. В Ленинградской области за пожароопасный период было зафиксировано 509 пожаров на площади 335 га.