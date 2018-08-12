В Ленинградской области бушует лесной пожар

В Ленинградской области горят более 100 га леса

"Наиболее сложная ситуация складывается в Кингисеппском районе, в котором пожарно-спасательные подразделения работают над ликвидацией пожаров сразу на шести участках, общая площадь которых составляет 107 га. 92 га приходится на земли лесного фонда, 15 га принадлежат Министерству обороны РФ. Работы усложняются отсутствием подъездных путей для тяжелой техники и высокой захламленностью леса", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что устойчивая жаркая погода, длительное время державшаяся на территории региона, привела к засухе и стала причиной быстрого распространения огня, а также повторному возгоранию уже ликвидированных очагов.