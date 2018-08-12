Ещё
В Ленинградской области бушует лесной пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ленинградской области горят более 100 га леса 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели тушат природный пожар на 107 га земли в Кингисеппском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, часть этой площади принадлежит Министерству обороны РФ.
"Наиболее сложная ситуация складывается в Кингисеппском районе, в котором пожарно-спасательные подразделения работают над ликвидацией пожаров сразу на шести участках, общая площадь которых составляет 107 га. 92 га приходится на земли лесного фонда, 15 га принадлежат Министерству обороны РФ. Работы усложняются отсутствием подъездных путей для тяжелой техники и высокой захламленностью леса", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что устойчивая жаркая погода, длительное время державшаяся на территории региона, привела к засухе и стала причиной быстрого распространения огня, а также повторному возгоранию уже ликвидированных очагов.
Ранее сообщалось, что количество зафиксированных в этом году природных пожаров на северо-западе России в 3,5 раза превысило показатели аналогичного периода 2017 года, при этом пройденная огнем площадь возросла в два раз и превысила 14 тыс. га. В Ленинградской области за пожароопасный период было зафиксировано 509 пожаров на площади 335 га.
ТАСС: последние новости
Два вертолета привлекли к тушению природного пожара на 15 га в горах в Крыму В РПЦ указали на недостаточную охрану сгоревшего в Кондопоге храма Следователи опрашивают туристов, посещавших Успенскую церковь XVIII века перед пожаром
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым236
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым404
Назван заказчик убийства Влада Листьева493
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение222
Лавров ответил на «химический ультиматум» США
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
08:06
Захарова сделала неожиданное заявление о санкциях
Политика
01:00
«Лайму будут травить»: Вайкуле пересчитают гонорар
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение