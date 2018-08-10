В Щелковском районе за неделю ликвидировали 7 незаконных свалок

Татьяна Витушева. За прошедшую неделю в Щелковском муниципальном районе ликвидировали 7 свалок и очаговых навалов мусора в рамках работы Штаба по ликвидации несанкционированных свалок, сообщила в пятницу главный государственный административно-технический инспектор Московской области

Места свалок в Щелковском районе обнаруживают благодаря административно-техническим инспекторам, органам местного самоуправления и добровольцам.

«За неделю в Щелковском муниципальном районе ликвидировали одну свалку и шесть очаговых навалов мусора общим объемом свыше 100 кубометров. Благодаря такой активной совместной работе за неделю от мусора была очищена площадь более 170 квадратных метров», — сказала Витушева.

Инспекторы Госадмтехнадзора особо контролируют ликвидацию свалок. А в случае уклонения муниципалитетами от работ по уборке ведомство может принять соответствующие меры.