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В Щелковском районе за неделю ликвидировали 7 незаконных свалок
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В Щелковском районе за неделю ликвидировали 7 незаконных свалок 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
За прошедшую неделю в Щелковском муниципальном районе ликвидировали 7 свалок и очаговых навалов мусора в рамках работы Штаба по ликвидации несанкционированных свалок, сообщила в пятницу главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Места свалок в Щелковском районе обнаруживают благодаря административно-техническим инспекторам, органам местного самоуправления и добровольцам.
«За неделю в Щелковском муниципальном районе ликвидировали одну свалку и шесть очаговых навалов мусора общим объемом свыше 100 кубометров. Благодаря такой активной совместной работе за неделю от мусора была очищена площадь более 170 квадратных метров», — сказала Витушева.
Инспекторы Госадмтехнадзора особо контролируют ликвидацию свалок. А в случае уклонения муниципалитетами от работ по уборке ведомство может принять соответствующие меры.
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