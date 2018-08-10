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Не меньше 4 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
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Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
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Не меньше 4 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Говорит Москва
1 час назад
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Федеральное агентство новостей
Известно, что инцидент произошёл в городе Фредериктон. Правоохранители просят местных жителей избегать района, где произошла стрельба.
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