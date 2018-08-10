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Бензовоз взорвался в Омске
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Бензовоз взорвался на асфальтовом заводе в Омске: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В Кировском округе Омска бензовоз взорвался во время заправки одной из установок асфальтового завода. О ЧП сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Авария произошла утром 10 августа. После взрыва начался сильнейший пожар: клубы дыма поднялись на десятки метров.
Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь и предотвратили переход огня на бочки с битумом, которые находились неподалеку от места взрыва. Кроме того на место происшествия выехала скорая помощь. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.
В тушении огня были задействованы 39 спасателей и семь машин спецтехники.
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