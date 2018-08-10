Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре во Владимирской области

"По предварительной информации, пожар произошел на террасе одноэтажного дома в селе Сновицы, дым от него проник во внутренние помещения. От отравления угарным газом погибли двое детей — мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения, а также 34-летняя мама малышей и 40-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказали в пресс-службе.

Причиной пожара, по предварительной оценке, могла стать неисправность электропроводки, на террасе обнаружены оголенные провода. «Следователи проводят проверку всех обстоятельств случившегося, назначены судебные экспертизы, идет сбор данных, характеризующих семью», — добавили в пресс-службе.