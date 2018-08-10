Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре во Владимирской области 

ТАСС, 10 августа. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в пятницу во время пожара в частном доме в Суздальском районе Владимирской области. Проводится проверка, назначены экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального Cледственного управления СК РФ.
"По предварительной информации, пожар произошел на террасе одноэтажного дома в селе Сновицы, дым от него проник во внутренние помещения. От отравления угарным газом погибли двое детей — мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения, а также 34-летняя мама малышей и 40-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказали в пресс-службе.
Причиной пожара, по предварительной оценке, могла стать неисправность электропроводки, на террасе обнаружены оголенные провода. «Следователи проводят проверку всех обстоятельств случившегося, назначены судебные экспертизы, идет сбор данных, характеризующих семью», — добавили в пресс-службе.
Возгорание, по данным МЧС, произошло в ночь на 10 августа. Ликвидировать пожар удалось в 03:40 мск, его общая площадь составила 120 кв. метров. «К ликвидации последствий пожара привлекалось 16 единиц техники, 39 человек», — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.