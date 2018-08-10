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Помощь спасателей потребовалась пьяному отцу с дочкой в Петрозаводске
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Помощь спасателей потребовалась пьяному отцу с дочкой в Петрозаводске 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Пожарным пришлось через балкон проникнуть в квартиру, где остались отец и ребенок.
Как сообщили в экстренных службах республики, инцидент произошел вчера днем в Петрозаводске — поступило сообщение от женщины, которая просила помочь спасателей попасть к ней в квартиру.
По ее словам, на ее звонки в дверь и на телефон муж, находящейся в квартире, не  отвечает, ее трехлетняя дочь плачет за дверью. В квартире была открыта балконная дверь, через которую девочка могла выпасть.
Прибывшие к месту вызова пожарные попали в квартиру через балкон. На кровати нетрезвый мужчина. Пожарные открыли дверь женщине и воссоединили семью. На место происшествия пожарные так же вызвали участкового, которому предстоит разобраться в это истории.
По материалам: ptzgovorit.ru
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