Помощь спасателей потребовалась пьяному отцу с дочкой в Петрозаводске

Пожарным пришлось через балкон проникнуть в квартиру, где остались отец и ребенок.

Как сообщили в экстренных службах республики, инцидент произошел вчера днем в Петрозаводске — поступило сообщение от женщины, которая просила помочь спасателей попасть к ней в квартиру.

По ее словам, на ее звонки в дверь и на телефон муж, находящейся в квартире, не отвечает, ее трехлетняя дочь плачет за дверью. В квартире была открыта балконная дверь, через которую девочка могла выпасть.

Прибывшие к месту вызова пожарные попали в квартиру через балкон. На кровати нетрезвый мужчина. Пожарные открыли дверь женщине и воссоединили семью. На место происшествия пожарные так же вызвали участкового, которому предстоит разобраться в это истории.