Под Новосибирском третий день горит свалка 

На окраине Новосибирска третий день горит мусорный полигон. Власти считают, что свалку подожгли специально.
По предварительной информации, днем 7 августа неизвестные подожгли мусор на муниципальном полигоне утилизации отходов. Он находится на границе промазаны «Новосибирского оловянного комбината». До места возгорания долго не могла добраться спецтехника.
«Это привело к распространению огня — площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров», — прокомментировала пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как писал News.ru, в начале августа экологические активисты из подмосковного города Волоколамска заявили о разрыве плёнки, которая покрывала свалку и препятствовала распространению отравляющего воздуха. К настоящему моменту швы присыпали землёй и вонь прекратилась, сообщили местные жители. Чиновники утверждают, что никакого разрыва плёнки не было.