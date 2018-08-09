Под Новосибирском третий день горит свалка

На окраине Новосибирска третий день горит мусорный полигон. Власти считают, что свалку подожгли специально.

По предварительной информации, днем 7 августа неизвестные подожгли мусор на муниципальном полигоне утилизации отходов. Он находится на границе промазаны «Новосибирского оловянного комбината». До места возгорания долго не могла добраться спецтехника.

«Это привело к распространению огня — площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров», — прокомментировала пресс-служба мэрии Новосибирска.