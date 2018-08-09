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Превышенный уровень формальдегида выявили в озере в Якутии, где ранее нашли мертвых чаек
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Превышенный уровень формальдегида выявили в озере в Якутии, где ранее нашли мертвых чаек 

ТАСС 8 часов назад
ТАСС, 9 августа. Экологи Якутии в результате исследований установили, что в озере, на берегу которого в июле нашли туши мертвых чаек, превышен норматив по содержанию формальдегида, сообщило в четверг министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха (Якутия).
"В пробе воды озера на участке Осохтох Эгинского наслега Верхоянского района на береговой линии, в котором были найдены погибшие птенцы, установлено превышение норматива по содержанию формальдегида", — говорится в сообщении.
Концентрацию вредных веществ специалисты связывают с задымлением от лесных пожаров, которые действовали в этом районе.
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