Превышенный уровень формальдегида выявили в озере в Якутии, где ранее нашли мертвых чаек

ТАСС , 9 августа. Экологи Якутии в результате исследований установили, что в озере, на берегу которого в июле нашли туши мертвых чаек, превышен норматив по содержанию формальдегида, сообщило в четверг министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха (Якутия).

"В пробе воды озера на участке Осохтох Эгинского наслега Верхоянского района на береговой линии, в котором были найдены погибшие птенцы, установлено превышение норматива по содержанию формальдегида", — говорится в сообщении.

Концентрацию вредных веществ специалисты связывают с задымлением от лесных пожаров, которые действовали в этом районе.