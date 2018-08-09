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МЧС сообщило подробности пожара в здании правительства Южной Осетии
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МЧС сообщило подробности пожара в здании правительства Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 9 авг — Sputnik. Причиной пожара в здании правительства Южной Осетии по предварительной информации послужило короткое замыкание в одном из помещений, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики.
Возгорание произошло в среду вечером, на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов, которые потушили огонь менее, чем за час. В МЧС добавили, что огонь охватил порядка 150 квадратных метров, но был оперативно локализован и потушен. Пострадавших нет.
Как уточнили в МВД Южной Осетии, от огня пострадали два рабочих кабинета Комитета по миграционной политики РЮО. Остальные помещения правительственного комплекса, в том числе администрации президента и нескольких ведомств, пожар не затронул.
Правоохранители продолжают проверку по этому факту.
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