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В здании администрации президента Южной Осетии возник пожар
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В здании администрации президента Южной Осетии возник пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в среду вечером в здании администрации президента Южной Осетии, передает корреспондент ТАСС.
К администрации стягиваются силы пожарных. Информации о масштабах пожара нет.
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