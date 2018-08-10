Глеб Никитин: «Эффективная организация труда социального работника очень важна»

Фото предоставлено Пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области Глеб Никитин : «Эффективная организация труда социального работника очень важна»Благодаря бережливым технологиям в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса время посещений, необходимое на оформление документов, сократилось вдвое. А в ближайшем будущем в течение года в центре смогут заниматься на 50 детей больше.

По словам главы региона Глеба Никитина, социальный работник — это человек, который постоянно взаимодействует с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. «Вне зависимости от настроения ему всегда необходимо быть доброжелательным. Поэтому эффективная организация труда и рабочего времени соцработника очень важна», — отметил Глеб Никитин.

Для визуализации и анализа материального и информационного потоков в процессе создания ценности от поставщика до заказчика в Арзамасском социально-реабилитационном центре выполнено картирование процесса оформление документов на получение услуг.

«Порученные результаты мы отразили на карте текущего состояния и увидели потери, которые ведут к лишним затратам, снижая качество оказания услуг, увеличивая продолжительность ее оказания, стоимость. Мы выделили ряд проблем, которые предстоит решить в ходе реализации проекта. В результате внедрения технологий бережливого производства наш центр может принимать на 50 человек в год больше, чем прежде», — рассказала директор социально-реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями г. Арзамаса Наталья Метикова. Она также добавила, что оптимизация внутренней структуры и документооборота позволила, во-первых, освободить площади, переоборудовав их под дополнительные помещения для занятий с детьми, а во-вторых, существенно увеличить время, которое педагоги уделяют каждому ребенку.

В целом внедрение бережливых технологий во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей позволит сократить неэффективные временные затраты каждого сотрудника при оказании социальных услуг в 4 раза; сократить бюджетные расходы на 240 тысяч рублей суммарно по всем учреждениям в течение 1 календарного месяца; сократить время на запись клиента к нужному специалисту до 7 минут.

«В проекте на сегодняшний день принимает участие 51 социальное учреждение региона, в 4-х «пилотных» проект уже работает», — подчеркнул министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев

По словам Андрея Гнеушева, опыт учреждений-первопроходцев поможет определить ключевую проблематику и обозначить пути совершенствования процесса «для масштабного внедрения бережливых технологий в социальную сферу региона уже с 1 января 2019 года».