Ещё
В МЧС рассказали, как удалось избежать катастрофы при «пятидневной войне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС рассказали, как удалось избежать катастрофы при «пятидневной войне» 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативные действия спасателей помогли избежать гуманитарной катастрофы в августе 2008 года во время агрессии Грузии против Южной Осетии, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
"В общей сложности от МЧС России к проведению операции было привлечено около 900 специалистов и свыше 200 единиц техники, из них 7 воздушных судов. Экстренную психологическую помощь получили более 3000 человек. Благодаря оперативным действиям сил МЧС России удалось избежать гуманитарной катастрофы в регионе", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уже 11 августа 2008 года в Цхинвал прибыла и была развернута оперативная группа МЧС.
"Спасатели разбирали руины, высвобождали людей из подвалов, обеспечивали продуктами питания и медикаментами жителей населенных пунктов в зоне конфликта, в том числе и грузинских сел. Большой объем работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов выполнили пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», — сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели и медики отряда «Центроспас» и ВЦМК «Защита» проводили сложнейшие хирургические операции в полевых условиях и спасли сотни человеческих жизней.
"Огнеборцы подвозили воду в больницы, жилые кварталы Цхинвала. Каждая из задействованных автоцистерн перевезла свыше 50 тонн воды. Трудились пожарные и над обустройством пунктов временного размещения населения, участвовали в подготовке школ и детских садов Цхинвала к новому учебному году. За тушение пожара на складах боеприпасов 23 августа 2008 года личный состав был представлен к государственным и ведомственным наградам", — сказал собеседник агентства.
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Жесткий сценарий: ждать ли обвала рубля в сентябре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе задержали на границе с ЕС
В ООН разгорелся громкий секс-скандал
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли39
Саакашвили предложил России свои гениталии
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение