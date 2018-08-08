В МЧС рассказали, как удалось избежать катастрофы при «пятидневной войне»

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

"В общей сложности от МЧС России к проведению операции было привлечено около 900 специалистов и свыше 200 единиц техники, из них 7 воздушных судов. Экстренную психологическую помощь получили более 3000 человек. Благодаря оперативным действиям сил МЧС России удалось избежать гуманитарной катастрофы в регионе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уже 11 августа 2008 года в Цхинвал прибыла и была развернута оперативная группа МЧС.

"Спасатели разбирали руины, высвобождали людей из подвалов, обеспечивали продуктами питания и медикаментами жителей населенных пунктов в зоне конфликта, в том числе и грузинских сел. Большой объем работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов выполнили пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели и медики отряда «Центроспас» и ВЦМК «Защита» проводили сложнейшие хирургические операции в полевых условиях и спасли сотни человеческих жизней.

"Огнеборцы подвозили воду в больницы, жилые кварталы Цхинвала. Каждая из задействованных автоцистерн перевезла свыше 50 тонн воды. Трудились пожарные и над обустройством пунктов временного размещения населения, участвовали в подготовке школ и детских садов Цхинвала к новому учебному году. За тушение пожара на складах боеприпасов 23 августа 2008 года личный состав был представлен к государственным и ведомственным наградам", — сказал собеседник агентства.