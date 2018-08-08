В Крыму планируется отремонтировать более 170 км дорог в этом году

Председатель Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 авг — РИА Новости Крым . В рамках ведомственной целевой программы (ВЦП) «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2018-2020 годы» и за счет средств резервного фонда президента РФ в этом году в Крыму планируется отремонтировать 176 километров региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель Государственного комитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов.

В частности, по словам руководителя ведомства, по ВЦП в этом году планируется отремонтировать 82 км дорог регионального и межмуниципального значения. Общий объем финансирования программы, предусматривающей разработку проектно-строительной документации, непосредственно ремонт и круглогодичное содержание автодорог, составляет 2,8 млрд рублей. Кроме того, к этой сумме дополнительно выделена субсидия в размере 216 млн рублей на ремонт дорожной сети.

"По отдельной программе в этом году у нас идет Керчь . Там уже отремонтировано порядка 6,6 км дорог", — добавил Карпов.

Глава комитета также напомнил, что из резервного фонда президента России было дополнительно выделено 4,5 млрд рублей на капремонт и реконструкцию крымских дорог. На сегодняшний день из этой суммы заключены контракты на 3,2 млрд рублей. За счет этих средств планируется капитально отремонтировать и реконструировать 94 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения.