Ленивых чиновников Волгоградской области заставили прибраться га пяти свалках

Волгоградской области ленивых чиновников, долгое время закрывавших глаза на пять крупных свалок в черте населенных пунктов, по требованию прокуратуры суд заставил заняться делом. Администрации Калача-на-Дону и села Ильевское уберут мусор на территориях общей площадью 800 квадратных метров.

Так выглядел живописный пейзаж до вмешательства прокуратуры…

— Прокуратура Калачевского района Волгоградской области обнаружила на территории муниципальных образований пять несанкционированных свалок, — сообщила сегодня V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина . — Свалки представляли санитарно-эпидемиологическую угрозу и могли явиться источником возгорания в пожароопасный период.

Прокуратура Калачевского района обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие чиновников и заставить их ликвидировать свалки.

— Калачевский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме, — сообщает предъявитель прокуратуры... а так он стал выглядеть после уборки

Три свалки в Калаче-на-Дону площадью 200 квадратных метров уже убраны. Прокуратура следит за тем, как решение суда выполняется по всем проблемным территориям.