Ленивых чиновников Волгоградской области заставили прибраться га пяти свалках 

В Волгоградской области ленивых чиновников, долгое время закрывавших глаза на пять крупных свалок в черте населенных пунктов, по требованию прокуратуры суд заставил заняться делом. Администрации Калача-на-Дону и села Ильевское уберут мусор на территориях общей площадью 800 квадратных метров.
Так выглядел живописный пейзаж до вмешательства прокуратуры…
— Прокуратура Калачевского района Волгоградской области обнаружила на территории муниципальных образований пять несанкционированных свалок, — сообщила сегодня V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Свалки представляли санитарно-эпидемиологическую угрозу и могли явиться источником возгорания в пожароопасный период.
Прокуратура Калачевского района обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие чиновников и заставить их ликвидировать свалки.
— Калачевский районный суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме, — сообщает предъявитель прокуратуры... а так он стал выглядеть после уборки
Три свалки в Калаче-на-Дону площадью 200 квадратных метров уже убраны. Прокуратура следит за тем, как решение суда выполняется по всем проблемным территориям.
Вчера в администрации Волгограда V1.ru пообещали убрать крупную свалку на берегу Волги в Тракторозаводском районе. Рядом с бывшим кислородным заводов с 2012 года скапливаются строительный мусор, отходы с продуктового рынка. Не раз эта свалка загоралась и травила местных жителей.