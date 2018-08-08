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Сигарета привела к эвакуации 30 человек в Кемерово
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В Кемерово эвакуировали около 30 человек из-за пожара от сигареты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Около 30 человек эвакуировали в ночь на среду из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Кемерово, предварительной причиной которого стала неосторожность при курении, сообщает областной главк МЧС.
По оперативным данным, сигнал о пожаре в доме на улице Дегтярева в Рудничном районе поступил в 4.34 (0.34 мск). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в кирпичном пятиэтажном жилом доме.
"Жильцы дома почувствовали запах дыма и сообщили об этом в пожарную охрану. К месту происшествия сразу же было направлено несколько подразделений МЧС. К моменту их прибытия люди уже начали самостоятельно эвакуироваться, огнеборцы помогли оставшимся выйти из задымленных квартир. Всего было эвакуировано 27 человек", — говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве уточнили, что возгорание началось в однокомнатной квартире на первом этаже. В ходе разведки бойцы газодымозащитной службы обнаружили там мужчину с признаками отравления продуктами горения. В комнате тлел диван, предположительно, причиной произошедшего стала непотушенная сигарета, отмечают в МЧС.
В 4.46 (0.46 мск) пожар был локализован, еще через минуту —ликвидирован. Кроме того, пожарные провели дымоудаление. Всего к тушению привлекались 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области еще раз напоминают, что курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни. "Чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности: не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют", — рекомендует ведомство.
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