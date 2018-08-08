Сигарета привела к эвакуации 30 человек в Кемерово

В Кемерово эвакуировали около 30 человек из-за пожара от сигареты

Около 30 человек эвакуировали в ночь на среду из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Кемерово , предварительной причиной которого стала неосторожность при курении, сообщает областной главк МЧС

По оперативным данным, сигнал о пожаре в доме на улице Дегтярева в Рудничном районе поступил в 4.34 (0.34 мск). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в кирпичном пятиэтажном жилом доме.

"Жильцы дома почувствовали запах дыма и сообщили об этом в пожарную охрану. К месту происшествия сразу же было направлено несколько подразделений МЧС. К моменту их прибытия люди уже начали самостоятельно эвакуироваться, огнеборцы помогли оставшимся выйти из задымленных квартир. Всего было эвакуировано 27 человек", — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве уточнили, что возгорание началось в однокомнатной квартире на первом этаже. В ходе разведки бойцы газодымозащитной службы обнаружили там мужчину с признаками отравления продуктами горения. В комнате тлел диван, предположительно, причиной произошедшего стала непотушенная сигарета, отмечают в МЧС.

В 4.46 (0.46 мск) пожар был локализован, еще через минуту —ликвидирован. Кроме того, пожарные провели дымоудаление. Всего к тушению привлекались 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.